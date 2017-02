%%%Holtzbrinck Digital präsentiert neue Führungscrew%%%

Daniel Hook übernimmt als CEO mit sofortiger Wirkung die Alleinverantwortung für den Bereich Digital Science bei Holtzbrinck Digital. Hook war seit 2015 Managing Director und davor Director of Research Metrics bei Digital Science in London.

Zudem wird Fedor Zeyer, bisher kaufmännischer Leiter des Bereichs Digital Science, zum 1. Mai zum CFO ernannt - verantwortlich für das gesamte Portfolio von Holtzbrinck Digital. Zeyer und Hook berichten beide an den Vorsitzenden der Geschäftsführung von Holtzbrinck Digital, Markus Schunk.

Im Zuge dieser Personalveränderungen wird der bisherige Geschäftsführer von Holtzbrinck Digital, Michael Hock, das Unternehmen verlassen.

"Ich freue mich auf die künftig noch engere Zusammenarbeit mit Daniel Hook, Fedor Zeyer und Team von Digital Science beim Ausbau der Portfolioaktivitäten", sagt Schunk. "Den erfolgreich eingeschlagenen Weg werden wir in neuer Konstellation konsequent fortsetzen und das bestehende Portfolio durch passende Zukäufe auch in der Zukunft sukzessive ausbauen. Hierbei stimmen mich die im letzten Jahr getätigten Investments mit Transcriptic, Peerwith und IFI CLAIMS Patent Services sehr zuversichtlich." Er erklärt weiter: "Bei Michael Hock, der im besten gegenseitigen Einvernehmen ausscheidet, möchte ich mich für sein sehr hohes Engagement und seinen wertvollen Beitrag in den vergangenen Jahren ausdrücklich bedanken. Für seine bevorstehenden, neuen Aufgaben wünsche ich ihm nur das Beste."