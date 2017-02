%%%Vanessa Zaher ist neue Pressesprecherin des Hessischen Rundfunks%%%

Seit 13. Februar ist Vanessa Zaher, 38, neue Leiterin der Programmpresse sowie Pressesprecherin des Hessischen Rundfunks (hr). Zaher kommt von der GSEA Beitragskommunikation, wo sie die Kommunikation für den Rundfunkbeitrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio verantwortet hat. Davor war sie in unterschiedlichen Funktionen – sowohl auf Agenturseite als auch in der Medienbranche – im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Die bisherige hr-Pressesprecherin, Brigitte Schulz, ist in den Ruhestand gegangen. Als Leiter der Unternehmenskommunikation fungiert Christoph Hammerschmidt.