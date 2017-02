%%%Cohn & Wolfe stärkt globales Leadership Team %%%

Die Agentur Cohn & Wolfe stärkt ihr globales Leadership-Team und befördert Jim Joseph zum neuen Worldwide President. In seiner neuen Rolle wird Jospeh für die Entwicklung und den Einsatz neuer globaler Ressourcen verantwortlich sein. Des Weiteren wird er den Bereich Branding & Insight sowie die kreative Entwicklung inklusive Umsetzung leiten.



Neben der Ernnenung von Jospeh zum Worldwide President hat das WPP-PR-Network noch drei weitere globale Manager ernannt: Chad Latz, derzeit Global President der Digital Innovation Group wird Chief Innovation Officer. Er wird damit und zusätzlich zur seinen bestehenden Aufgaben in der globalen Digital-Strategie und Expansion ab sofort auch Aufgaben im Bereich Data und Analyse übernehmen.



Brooke Hovey, Executive Vice President Global Strategy & Entwicklung, wird Chief Client Officer. In ihrer neuen Rolle wird Hovey die Verantwortung für globale Kunden-Beziehungen übernehmen.

Stephani Howley, Human Relations Director für Nordamerika, wird künftig als Executive Vice President Global Talent Manager weltweit aktiv sein.



Cohn & Wolfe ist auch mit einem Büro in Hamburg präsent.