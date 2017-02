%%%Burson-Marsteller: Creative Director Tom Eslinger wird Global Chief Creative Officer %%%

Die globale Agentur Burson-Marsteller hat Tom Eslinger zu ihrem ersten globalen Chief Creative Officer ernannt. Eslinger wird in seiner neuen Rolle für die Integration von Strategie, Planning und Analyse verantwortlich sein und eng mit Worldwide President Kevin Bell zusammen arbeiten. Bevor er zur WPP -Tochter Burson-Marsteller kam - wo Eslinger zuletzt als Creative Director tätig war - arbeitete er als Consulting Executive Creative Director für Visual Effects bei der Visual Reality-Agentur Framestore's . Zuvor war Eslinger 13 Jahre lang bei der Publicis -Tochter Saatchi & Saatchi , wo er acht Jahre als Wordwide Digital Creative Director zeichnete.Burson-Marsteller ist Teil der Y&R Group und in 73 Ländern vertreten, unter anderem mit drei Büros in Deutschland (Berlin, Frankfurt und München).