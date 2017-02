%%%Dieter Lau, der frühere Direktor des SWF-Landesfunkhauses Rheinland-Pfalz, ist gestorben%%%

Der ehemalige Direktor des SWF-Landesfunkhauses Rheinland-Pfalz, Dieter Lau, ist am vergangenen Sonntag (12.2.2017) im Alter von 81 Jahren gestorben. Er hatte von 1984 an den Mainzer Standort geleitet. Lau begann seine berufliche Laufbahn als Zeitungsjournalist, schrieb unter anderem für die 'Süddeutsche Zeitung', 'Die Welt' und den 'Spiegel'. Zum Südwestfunk stieß er 1974, arbeitete hier als Hörfunk-, später als Fernsehredakteur. Programmreferent in Baden-Baden, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und Geschäftsführer der Werbegesellschaft des SWF waren weitere Stationen, bevor Dieter Lau in Mainz die Leitung des damaligen SWF-Landesstudios übernahm. Für die Fusion von Südwestfunk und Süddeutschem Rundfunk zum SWR leistete Dieter Lau maßgebliche Vorarbeit.