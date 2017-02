%%%Britta Meyer räumt ihren Schreibtisch bei Territory%%%

Britta Meyer, bislang Head of Digital Content bei Territory, hat die Hamburger Gruner+Jahr-Tochter verlassen. Seit November 2015 verantwortete sie auf redaktioneller Ebene die digitalen Angebote des Corporate Publishing-Dienstleisters G+J Corporate Editors (firmiert seit Mai 2016 als Territory).

Meyers Posten soll laut Informationen dieser Redaktion nicht neu besetzt werden. Durch die Neuaufstellung von Territory sowie Zukäufe der Collaborative Marketing-Spezialisten trnd im Dezember vergangenen Jahres (hier mehr) und der Digitalagentur webguerillas verfügt das Unternehmen ja über digitale Kompetenzfelder.

Meyer war vom Autobauer Audi gekommen, wo sie seit 2012 die Strategie für die Auftritte der Audi-Kommunikation konzipiert und umgesetzt hat. Zuvor arbeitete sie in verschiedenen Positionen beim Medienkonzern Hubert Burda Media. 2005 als Online-Redakteurin gestartet, stieg Meyer zur Leiterin für Interne Kommunikation auf war zuletzt als Head of Corporate Media für alle redaktionellen Angebote der Konzernkommunikation in Print und Online verantwortlich.