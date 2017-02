%%%Roland Fiege neuer Digitalchef bei Schaller & Partner%%%

Die Mannheimer Werbeagentur Schaller & Partner verstärkt sich mit Roland Fiege als Head of Digital. Er kommt von IPG Mediabrands, der Holding über die drei Mediaagentur-Marken UM, Initiative und BPN, und bringt über zehn Jahre Erfahrung im Digital Business mit. Bei IPG Mediabrands war er in den letzten 4,5 Jahren in Frankfurt und London als Head of Social Strategy u.a. für den Auf- und Ausbau der Digitalkompetenz verantwortlich. Zuvor arbeitete Fiege bei MicroStrategy. "Die Digitale Transformation hat massives Chaos im Marketing-Ökosystem verursacht und führt zu großer Verunsicherung. Sind es gute Kreation oder datengetriebenes Marketing was zählt? Wir denken: beides! Schaller und Partner arbeitet mit Methoden und Prozessen daran, Marketingerfolg steuerbarer zu machen – einfach, konsistent, skalierbar“, sagt Fiege.

Der Neue ist u.a. Buchautor und Gastdozent an der Fachhochschule Köln und der Universität St. Gallen.