%%%SapientRazorfish: Thomas Junk wird Creative Director Experience Design und CEO Sascha Martini nimmt seinen Hut%%%

Die in Köln und München ansässige Publicis Groupe-Agentur SapientRazorfish holt das amtierende ADC-Präsidiumsmitglied Thomas Junk, 42, an Bord. Als Creative Director Experience wird er den Ausbau und die Weiterentwicklung der Agenturkompetenzen Experience Design und Emerging Experiences verantworten. Zudem wird er Kunden wie EnBW und Beiersdorf in Belangen der Digital Experience betreuen. Junk berichtet an Christian Waitzinger, Executive Creative Director und Vice President Kontinentaleuropa bei SapientRazorfish.

Vor seinem Einstieg bei SapientRazorfish war der Neuzugang Gründer und Managing Partner der Kölner Digitalagentur Demodern, zu deren Kunden RTL, Rewe und Nike zählen. Davor war er für Digitalagenturen wie Neue Digitale oder Argonauten als Freelancer tätig. Junk ist seit September 2014 Mitglied im Präsidium des Art Directors Club Deutschland (ADC). Sein Engagement umfasst dabei unter anderem Vorträge und Seminare im Rahmen von Veranstaltungen des Clubs. Zudem dozierte er an der Bergischen Universität Wuppertal, seiner Alma Mater.

SapientRazorfish ist noch nicht lange in dieser Form am Markt. Die Agentur SapientNitro integrierte Razorfish im vergangenen Jahr im Zuge der Zusammenführung der beiden Publicis Groupe-Networks Razorfish und SapientNitro in EMEA. Hierzulande wird die Gruppe vom Sapient-Manager Wolf Ingomar Faeks geleitet. Der CEO von Razorfish Sascha Martini hat die Agentur zum Jahreswechsel verlassen. Martini zeichnete seit 2013 als Deutschlandchef von Razorfish. Auf Anfrage bei der Agentur heißt es, Martini gehe auf eigenen Wunsch, um sich neuen Herausforderungen zuzuwenden.