%%%Katja Kollmann wird neue Leiterin des 'Spiegel'-Titelbildressorts%%%

Katja Kollmann, 47, führt ab 1. März das Ressort Titelbild beim 'Spiegel'. Sie folgt auf Arne Vogt, der zum 31. Juli dieses Jahres in Vorruhestand geht, und Suze Barrett, die als Titel-Gestalterin im Haus bleiben wird. Kollmann war von 1997 bis September 2014 in verschiedenen Positionen für die 'Zeit' tätig, seit 2007 als Artdirektorin des 'Zeit-Magazins'. Von Oktober 2014 bis August 2016 arbeitete sie als Artdirektorin beim Wirtschaftsmagazin 'Bilanz' (Axel Springer). Katja Kollmann studierte Grafikdesign an der Hochschule Wismar.

Als stellvertretender Leiter soll Johannes Unselt, 44, das Titelbildressort ab dem 1. Mai verstärken. Seit 2007 ist er als Grafiker für den 'Spiegel' tätig, zuletzt als stellvertretender Leiter des Ressorts Grafik. Das Titelbildressort verantwortet neben dem Cover des Nachrichtenmagazins auch die Titel der meisten Tochterblätter des Hauses.