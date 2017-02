%%%Thomas Porwol heuert in der DDB Hamburg-Führung des Volkswagen-Teams an%%%



Michael Zölch, Thomas Porwol und Robert Ehlers (v.l.) bilden die kreative Führung für Volkswagen bei DDB (Foto: DDB)

Thomas Porwol, 38, kommt als Creative Director UX zu der Hamburger Omnicom-Agentur DDB. Dort wird er gemeinsam mit Robert Ehlers, Creative Director Text, und Michael Zölch, Creative Director Art, den Kunden Volkswagen betreuen. Das Trio wird das Team leiten. Ehlers und Zölch kamen im vergangenen Jahr von Jung von Matt beziehungsweise Kolle Rebbe zu DDB.

Porwol war zuletzt bei der ortsansässigen Agentur Grosse Liebe als Unit Director Digital & Motion tätig. Dabei kümmerte er sich um Kunden wie tesa Craftmen, Hapag Lloyd Cruises und Hoya. Zuvor war er als Head of Creation für Magix auf Kundenseite tätig, nachdem er Erfahrung in diversen Agenturen in Berlin und Hamburg sammelte. Dadurch konnte er ein Verständnis für digitale Plattformen erlangen. Seinen Fokus bildete die Entwicklung von Webanwendungen, Kampagnen und mobile Apps.