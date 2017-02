%%%Ex-Melitta-PR-Chefin Dr. Annette Kahre wird Professorin an der FHM in Bielefeld%%%

An der staatlich anerkannten privaten Fachhochschule des Mittelstandes (FHM) in Bielefeld ist Dr. Annette Kahre, die frühere langjährige PR-Chefin der Melitta-Gruppe, zur Professorin für Unternehmenskommunikation und Journalismus berufen worden. Bei dem in Minden ansässigen Familien-Unternehmen leitete die heute 59-jährige Dr. Kahre von 1994 bis 2013 den Bereich Unternehmenskommunikation, der heute von Katharina Röhrig geführt wird.

Nach dem Studium der Anglistik. Linguistik und Philosophie an der Westfälischen Wilhelms-Universität mit Promotion zum Thema "Studien zum morpho-semantischen Sprachwandel" begann Dr. Kahre ihre berufliche Laufbahn 1984 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Bergischen Universität und Gesamthochschule Wuppertal. Zwei Jahre darauf wechselte sie als Leiterin Marketing Communications zu eps Bertelsmann. 1990 trat sie in die Dienste der B. Braun Melsungen AG, wo sie bis 1994 die Abteilung Öffentlichkeitsarbeit/Werbung leitete. Nach dem Ausscheiden bei Melitta machte sie sich 2013 als Kommunikationsberaterin selbstständig und ist parallel als Dozentin für die FHM sowie die Hochschule Osnabrück/Lingen tätig.