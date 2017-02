%%%Jonathan Bottomley wechselt von Vice Media zu Ralph Lauren%%%

Der Lifestyle-Mode-Hersteller Ralph Lauren hat bei Vice Media "gewildert" und Jonathan Bottomley, den Chef-Strategen der Agenturtochter VIRTUE Worldwide, abgeworben. Bei Ralph Lauren in New York wird Bottomley als Chief Marketing Officer das globale Marketing-Team führen und die direkt an Valerie Hermann berichten, derzeit noch President Global Brands und ab Mai CEO von Ralph Lauren.

Der Oxford-Absolvent Bottomley (der fließend deutsch und französisch spricht) stand vor seinem Wechsel zum Vice-Media-Konzern gut 15 Jahre auf der Pay-roll der Blue-Chip-Agentur BBH in London - zuletzt als Chief Strategy Officer. Er gilt als einer der weltweit renommiertesten Strategie-Manager auf Agentur-Seite. Zu seinen Key-Kunden zählen unter anderem Google, Virgin Media, Audi, Adidas, Burberry, British Airways, Uber oder Tesco.