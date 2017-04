%%%Holger Sassenberg von Zalando zu Liefery%%%

Holger Sassenberg ist zum 1. April zur Service- und Technologieplattform Liefery gewechselt. Diese wird von der LieferFactory GmbH in Frankfurt am Main betrieben. Sassenberg kommt von dem ortsansässigen Online-Händler Zalando SE, wo er rund drei Jahre lang als Senior HR Business Partner gearbeitet hat. Dort hat er sich vor allem um das Personal im Bereich Customer Care gekümmert. Davor war er über fünf Jahre lang als People Development Manager in der Führungskräfteentwicklung für die REWE Group tätig.

Als Head of HR deutschlandweit verantwortet Sassenberg nun bei Liefery das Thema Personal und Recruiting. Sein Fokus wird neben der fachlichen und administrativen Steuerung des HR Teams auf der Entwicklung und Umsetzung von zeitgemäßen Recruiting- und Beschäftigungsmodellen für Kuriere liegen. Vor allem das Thema Crowd Delivery soll er künftig vorantreiben.