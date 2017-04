%%%Ben Prause ist neuer Regional Vice President bei Yext%%%

Ben Prause, 36, agiert als neuer Regional Vice President (RVP) Enterprise Sales bei Yext in Berlin. Mit der 'Yext Knowledge Engine' können Unternehmen ihr digitales Wissen in der Cloud verwalten und mit mehr als 100 Diensten innerhalb des Netzwerks synchronisieren. Prause verantwortet künftig den Vertriebsbereich im Segment Großkunden und wird Teil des Management Boards. Er berichtet direkt an Michael Hartwig, Managing Partner Zentraleuropa.Prause und Hartwig kennen sich gut: 2013 holte Hartwig den Vertriebsprofi als Chief Sales Officer (CSO) zu eprofessional und übergab ihm 2014 die Führung der Hamburger Digital-Marketing-Agentur. Zuvor hatte er als Co-Founder die eSP eSales Performance Marketing in Hamburg aufgebaut sowie unterschiedliche Online-Units der Bertelsmann-Tochter arvato eCommerce geleitet.