%%%Ingo Marx wird neuer Geschäftsführer Beratung bei Geometry Global%%%



Ingo Marx kommt von plan.net (Foto: Geometry)

Mit Wirkung zum 15.05. wird Ingo Marx, 40, Geschäftsführer Beratung bei der Agentur Geometry Global. In dieser Position wird er übergreifend die Kundenberatung verantworten. Marx war zuletzt Geschäftsführer von Plan.net Hamburg und hat von 2013 bis 2014 in seiner Rolle als Managing Director bei This is Digital Media Group den Hamburger Standort der Technologie-Agentur aufgebaut. Digitale Expertise bringt er auch aus seiner Zeit bei BBDO Proximity und Proximity Germany sowie Scholz & Friends Interactive mit. Zu Beginn seiner Karriere war er bei WAS Advertising in der klassischen Markenkommunikation tätig.

Bei Geometry Global wird Marx sich neben der Beratung um die Neugeschäftsaktivitäten im deutschen Markt kümmern. Er wird vom Hamburger Büro aus standortübergreifend tätig sein und direkt an den CEO Diego Miranda berichten.

In Deutschland betreut das WPP-Network Geometry internationale Kunden wie Coca-Cola oder Mondelez sowie nationale Kunden wie Rewe oder Leica. Die Agentur ist an drei Standorten vertreten: In Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg arbeiten derzeit 215 Mitarbeiter.