%%%Peter Königsfeld übernimmt Standortleitung von J+K Berlin%%%

Peter Königsfeld, 58, leitet ab sofort den Berliner Standort von Johanssen + Kretschmer (J+K) und wird zudem Kunden in Public Affairs und Krisenkommunikation beraten.

Königsfeld verantwortete zuletzt als Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit die Kommunikation des Bundesverbands der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Von 2008 bis 2013 war er Pressesprecher des Deutschen Zigarettenverbands und davor Redakteur bei der TV21 Fernsehproduktionsgesellschaft Sabine Christiansen.

"Peter Königsfeld ist mit seiner Führungserfahrung und seinem exzellenten Kommunikationswissen der ideale Standortleiter", so Geschäftsführer Heiko Kretschmer. "Wir freuen uns, dass er seine Expertise bereits im Vorfeld der Bundestagswahl in die Berliner Kundenmandate einbringen wird."



Johanssen + Kretschmer ist derzeit rund 50 festen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg und München tätig.