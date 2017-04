%%%16 Deutsche in der Cannes Lions Festival-Jury%%%

Dass die deutsche Kreativszene weltweit Beachtung findet und mit Kompetenz und Innovation überzeugt, zeigt sich bei der Besetzung der Jurys des internationalen Werbefestival in Cannes, dem International Festival of Creativity. 16 deutsche Agenturvertreter wurden in die Fachjurys der Cannes Lions geladen, das in diesem Jahr vom 17. - 24. Juni an der Côte d’Azur stattfindet.

Deutschland zählt damit nicht nur erneut zu den zahlenmäßig am stärksten vertretenen Nationen in den Cannes-Jurys, sondern stellt in diesem Jahr sogar zwei Jurypräsidenten: Ruth Berktold von yes Architecture, hält den Vorsitz in der Jury der Kategorie Product Design, und Mike Rogers von Serviceplan Health & Life, der in der Kategorie Health & Wellness den Vorsitz hat. Darüber hinaus ist Deutschland mit Chris Buseck von Supreme Music und Toan Nguyen von Jung von Matt/Sports erstmals in den Kategorien Music und Entertainment mit jeweils einem Juror vertreten.

Deutsche Juroren bei den Cannes Lions 2017 sind:

Film: Andreas Pauli, Leo Burnett

Print & Publishing: Kristine Holzhausen, DDB

Outdoor: Francisca Maass, thjnk

Media Shortlist: Markus Biermann, Crossmedia

Mobile: Mike John Otto, Philipp & Keuntje

Direct: Diana Sukopp, Grabarz & Partner

Cyber: Timm Weber, Publicis Pixelpark

Promo & Activation: Christoph Nann, FCB

Design: Prof. Rüdiger Goetz, KW43 Branddesign

Radio: Ric Scheuss, TRO

Product Design President: Prof. Ruth Berktold, yes Architecture

Film Craft: Vera Portz, Tempomedia

PR: Matthias Bonjer, Zucker.Kommunikation

Entertainment: Toan Nguyen, Jung von Matt/Sports

Music: Chris Buseck, Supreme Music

Health President: Mike Rogers, Serviceplan Health & Life