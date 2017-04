%%%Dr. Thomas Baumann neuer Geschäftsführer der RheinMainMedia%%%

Dr. Thomas Baumann wird am 1. Juli Geschäftsführer bei der RheinMainMedia, dem Medienvermarkter der Frankfurter Neuen Presse, der Frankfurter Rundschau und der F.A.Z. Rhein-Main-Zeitung. Baumann wird dort gemeinsam mit Co-Geschäftsführer Ingo Müller agieren. Sein Vorgänger, Michael Hollfelder, verlässt das Unternehmen wie bereits angekündigt in Richtung Haas Media in Mannheim. Zuletzt war Dr. Thomas Baumann Mitglied der Geschäftsleitung der Neuen Pressegesellschaft in Ulm.