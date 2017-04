%%%Brainagency erweitert sein Team mit drei Digital-Experten%%%

Brainagency, München, hat sich mit drei Neuen verstärkt: Stephan Rau, Rabea Frieburg und Janina Wenig. Rau ist seit März als Chief Digital Officer bei der inhabergeführten und unabhängigen Mediaagentur. Der 34-Jährige verantwortet strategisch und operativ sämtliche digitalen Themen sowie den Ausbau der digitalen Agentur- und Programmatic Infrastruktur. Der Diplom-Medienwirt ist Co-Founder von Leverate Media in Berlin, einem 2013 gegründeten Media-Dienstleister für junge und schnell wachsende Unternehmen. Dort war er zuletzt Chief Media Officer.

Bereits seit Winter arbeitet Frieburg als Project Manager bei Brainagency Consulting, der Unternehmensberatung für digitale Transformation in Kommunikation und Media der Agentur. In dieser Position kümmert sie sich vorwiegend um das Handelsmarketing des Kunden VW sowie um Transition und Modelling. Die 31-jährige diplomierte Regionalwissenschaftlerin Ost- & Südostasien mit Schwerpunkt Chinese Economy kommt von MEC und war dort zuletzt Group Head Strategy & Business Development.

Ebenfalls seit Winter an Bord ist Wenig, die als Account Director die vergangenes Jahr gegründete Division CrazyLegs verstärkt. CrazyLegs hat sich der Entwicklung von neuen Ideen im Marketing verschrieben und bietet Kunden "außergewöhnliche und maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Kreation und Content, Konzeption und Strategie, Social Media, Omni Channel Influencer Marketing, Sonderwerbeformen und POS Experience", so Brainagency. Die 43-Jährige war zuletzt Managerin für Strategisches Marketing beim TV-Shoppingsender HSE24. Weitere Stationen der Diplom-Betriebswirtin waren u.a. Redblue Marketing und Peugeot Deutschland.

Markus Stautner, Geschäftsführer von Brainagency, sagt: "Wir sind vergangenes Jahr in allen Bereichen stark gewachsen und haben uns thematisch breiter aufgestellt."

Brainagency betreut Unternehmen wie Volkswagen, Henkel, HSE24, Bet3000, Bayerische Volks- und Raiffeisenbanken, Energie Südbayern, UGG Australia, Bayern 3, Dedon, Digel, Franken Brunnen, IBC Solar, Saucony Laufschuhe und Siemens Betriebskrankenkasse (SBK).