Führungswechsel bei ACC-Akut-Hersteller Hexal

Beim Pharmahersteller Hexal in Holzkirchen gibt es einen Wechsel an der Spitze. Nach drei Jahren als Country Head für Sandoz Deutschland und Vorstandssprecherin von Hexal wird Sandrine Piret-Gérard eine neue Verantwortung in der Novartis-Gruppe übernehmen. Ihre Nachfolge tritt zum 1. Mai Stephan Eder, 41, an, der künftig als Country Head von Sandoz hierzulande für alle geschäftlichen Aktivitäten von Hexal und 1 A Pharma verantwortlich zeichnet. Der gebürtige Österreicher ist seit 2007 beim Pharmakonzern Novartis in verschiedenen Führungsfunktionen und Regionen tätig, unter anderem leitete er das OTC-Geschäft von Sandoz in Russland.

