Marcel-CCOs Dimitri Guerassimov und Fabien Teichner heuern bei Serviceplan Fance an



Dimitri Guerassimov, Alexander Schill und Fabien Teichner (v.l.) treiben den Wachstum von Serviceplan France voran (Foto: Serviceplan)

Die inhabergeführte Agenturgruppe Serviceplan mit Zentrale in München holt für seine französische Niederlassung in Paris Dimitri Guerassimov und Fabien Teichner an Bord. Das Duo steigt als Partner und Chief Creative Officer von Serviceplan France ein und wird an der Seite von CEO Alain Roussel arbeiten. In dieser Funktion widmen sich Guerassimov und Teichner der Weiterentwicklung der Kreation und dem Setzen neuer Meilensteine bei dem französischen Zweig von Serviceplan. Das Duo kommt von der ortsansässigen Agentur Marcel, wo sie in gleicher Position zeichneten.

Guerassimovs Karriere in der Werbebranche begann 2001, als er als Art Director bei BBBO Paris anfing – die von Teichner im Jahr 2000 als Werbetexter bei Y&R Paris. 2007 gründete Guerassimov die Agentur Marcel, wo er und Teichner später gemeinsam als CCOs tätig waren. Bei Marcel war das Duo am Ausbau der Pariser Niederlassung beteiligt, die von 18 auf 200 Mitarbeiter anwuchs. Zu den von Marcel betreuten Marken zählen Intermarché, Orange, Diesel, RayBan, Fiat und DS Automobiles. Dabei entstanden Kampagnen wie 'Inglorious Fruits and Vegetables', 'Freshest Fresh Orange Juices' und 'Sugar Detox' von Intermarché, 'Relock Love' von Orange und '#Handsoff' von Marc Dorcel. Das Wirken von Guerassimov und Teichner bei Marcel fand 2015 und 2016 seinen Höhepunkt, als die Agentur unter deren sowie Anne de Maupeous kreativer Leitung zwei Mal hintereinander beim Cannes Lions International Festival of Creativity mehr Preise einheimste als jede andere französische Werbeagentur. Insgesamt brachten sie es auf 45 Cannes-Löwen. Außerdem gewannen sie die einzigen französischen D&AD und D&AD Impact Black Pencils, den One Show Green Pencil und sogar den vom British Museum of Design ausgeschriebenen Design of the Year Award.