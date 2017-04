%%%Mondelez-Marketing-Chefin geht zu MediaLink%%%

Dana Andersen, Chief Marketing Officer beim Food-Konzern Mondelez , wechselt zur Media- und Werbe-Consultancy MediaLink , die kürzlich vom Cannes-Festival-Eigner Ascenials PLC gekauft wurde. Erst im März 2017 verließ Bob Rupczynski, Vice President und Head of global Media das Unternehmen und wechselte zu McDonalds Der Food-Konzern mit Marken wie Milka Oreo und Philadelphia sucht nun nach einem digital-orientierten Nachfolger für Anderson. Im Zusammenhang mit dem Wechsel von Dana Anderson zu MediaLink kündigt Mondelez zwei neue Management-Positionen an: Stefania Gvillo startet als global Head of Strategy Insights. Gvillo kommt von PepsiCo und bringt 25 Jahre Erfahrung mit. Außerdem ernennt Mondelez Jay Gouliard zum Global Head of Packaging.