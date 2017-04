%%%Oliver Obert wechselt von C3 zu M&C Saatchi%%%

Seit April ist Oliver Obert als Digital Director bei der Berliner Agentur M&C Saatchi. Gemeinsam mit Managing Partner Achim Briechle-Herz soll er die Innovationskraft der Agentur im digitalen Bereich stärken und sich im Fokus um die Konzeption sowie Kreation von digitalen Kampagnen und Services kümmern. Obert wechselt von der Content Marketing-Agentur C3, wo er als Head of Social Media und Digital Content Director die Kunden Allianz, Unilever, Vattenfall, VW und Deutsche Telekom betreute. Dort gewann er auch im letzten Jahr mit der Anti-Brexit-Kampagne #wewouldmissyou den Politikaward.

"Das kreative Umfeld, das internationale Team und WorkOfMouth, die Leitidee der Agentur, haben mich angespornt, den Schritt zu gehen.“, sagt Obert. Der Social-Media- und Content-Experte verfügt sowohl über Kunden- als auch Agenturerfahrung. So gehören zu seinen vorherigen Karrierestationen Red Bull, Volcom und die Digital-Agentur Zone in London.

"Mit Oliver haben wir einen neuen flexiblen Player im Team, der in unterschiedlichsten Kommunikations-Welten zuhause ist. Er passt perfekt in unser agiles, barrierefreies System und verspricht einen echten Mehrwert für unsere Kunden. Wir freuen uns über den kreativen Austausch mit ihm.“, ergänzt Felix Glauner, CCO bei M&C Saatchi in Berlin.