%%%Volker Leitl neuer Group Head Operations bei follow red%%%

Volker Leitl, 38, ist neuer Group Head Operations bei follow red, Agentur für branding experiences in Stuttgart und Berlin. In dieser Position leitet er die Bereiche Event Services/Logistics, Production, Einkauf und Lager, die in der Unit Operations zusammengefasst sind. Der Werbekaufmann und Medienfachwirt ist seit 2001 in der Branche tätig. 2007 stieg Leitl als Event Manager bei der George P. Johnson GmbH, Ostfildern, ein und war nach verschiedenen Stationen innerhalb des Unternehmens zuletzt seit 2014 als Executive Director Operations Mitglied der Geschäfts- und Bereichsleitung. Zu seinen Aufgaben gehörten unter anderem die Steuerung der Bereiche Event Services, Technical Services, Digital Experience, Creative Services und Procurement.

“Mit seinen über 17 Jahren Operations Erfahrung und seinem starken, persönlichen Netzwerk in der Planung und Umsetzung nationaler und internationaler Großprojekte ist Volker genau die Person, die wir in dieser Position brauchen um die unterschiedlichsten Projekte logistisch auf die Beine zu stellen“, sagt Ulrich Roth, CEO von follow red, über den Neuzugang.

Leitl trat die Position bereits im Oktober 2016 an, insofern dürfte die neuralgische Phase der Probezeit bereits vorbei sein.