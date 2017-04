%%%Live-Kommunikation: Christoph von Below kehrt zu Beeftea zurück%%%

Seit 1. April ist Christoph von Below bei der Agentur für Live-Kommunikation Beeftea, Hamburg, und unterstützt deren Chef Andreas Grunszky in der Geschäftsleitung. Er übernimmt die Büroleitung des Standortes Berlin. Der Neue kommt zu Beeftea zurück, denn er hatte die Agentur vor zwei Jahren verlassen, um in Köln als Marketingverantwortlicher das junge Lebensmittelunternehmen EatHappy Sushi aufzubauen. Zudem arbeitete von Below auf Agentur- und Kundenseite in verschiedenen Positionen in Köln, Wiesbaden und Berlin und verfügt über "breite Branchenkenntnis, insbesondere in den Bereichen Handel, FMCG, Aviation und Public Policy", so die Presseinfo.

Von Below: "In unserer digitalen Zeit erhält der Begriff Live-Kommunikation einen neuen Stellenwert. Je mehr uns die Vorzüge digitaler Automatisierung helfen – wie die Möglichkeiten von Home-Office oder Remote Working – umso wichtiger wird der persönliche Austausch, das Treffen, das Event, um Vertrauen und Verbindlichkeit im direkten Kontakt zu fördern.“ Beeftea will künftig neben Kreation und Umsetzung auch Beratungsleistung in den Bereichen Markenführung und Kommunikation anbieten.