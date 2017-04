%%%Citi Bank: Jennifer Breithaupt grüßt als neue Global Chief Markting Officer %%%

Beim US Banken-Konzern Citi - unter anderen auch in Frankfurt präsent - ist Jennifer Breithaupt zum Global Chief Marketing Officer aufgestiegen. Sie folgt auf Leslie Gillin, die zwei Jahre als Chief Marketing Officer tätig war. Während ihrer 17-jährigen Karriere bei Citi hat Jennifer Breithaupt unter anderem die Entertainment Division aufgebaut. Künftig wird sie sowohl für das Marketing- als auch für das Media-Budget des Finanzkonzerns verantwortlich sein. Laut Kantar Media investierte Citi 2016 in den USA rund 275 Millionen Euro Media-Auftritte. Breithaupt wird weiterhin mit der Publicis Groupe zusammenarbeiten, die seit 2007 den globalen Citi-Kreativ-Etat betreut und seit Ende 2015 auch für den globalen Media-Etat zuständig ist.