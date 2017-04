%%%Frank Wolfram übernimmt neuen Chief Digital Officer-Posten der BBDO-Gruppe%%%

Die BBDO Group Germany erweitert ihre Führungsspitze: Frank Wolfram, 49, rückt zum 1. Mai als Chief Digital Officer (CDO) in den Vorstand auf. Der Beförderte kam im Frühjahr 2016 zu BBDO und zeichnet seitdem als CEO der Töchter Interone und Proximity Technology. Mit dem neuen CDO-Ressort will BBDO seinen Anspruch untermauern, in der Werbe- und Kommunikationsbranche ein Impulsgeber der digitalen Transformation zu sein. BBDO sieht in der digitalen Orchestrierung von Kampagnen eine seiner Kernaufgaben, und zwar über alle Gewerke und Kanäle hinweg. Wolfram übernimmt den neuen CDO-Posten zusätzlich zu seinen Aufgaben bei Interone und Proximity Technology.

"Mit Frank Wolfram holen wir einen der anerkanntesten und

erfolgreichsten Digitalexperten der Agenturbranche als Partner in unsere Unternehmensführung“, sagt Frank Lotze, CEO der BBDO Group Germany. Die Gruppe wird nun geführt von Lotze, Wolfram, Wolfgang Schneider (Chief Creative Officer) und Marianne Heiß (Chief Financial Officer).

Der Diplom-Ingenieur (TU Berlin) Wolfram war zuvor Geschäftsführer bei Geometry Global Deutschland und EMEA-Boardmitglied der Agentur. Noch früher war er zwölf Jahre Technologievorstand der Syzygy Group.