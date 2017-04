%%%Crossmedia baut Hamburger Führungsspitze aus%%%

Gero Maskow leitet ab sofort den Hamburger Standort von Crossmedia und verantwortet die kunden- und partnerbezogenen Themen. Zudem soll der Digitalexperte auf nationaler wie internationaler Ebene die strategische Weiterentwicklung des Service- und Leistungsspektrums der inhabergeführten Mediaberatungsagentur standortübergreifend vorantreiben.

Der Diplom-Medienwirt war mehrere Jahre Leiter des Digital-Teams bei Carat in Düsseldorf und bei der Digitalagentur add2 in beratender wie planerischer Funktion tätig, ehe er 2013 zunächst als Planungsleiter Digital zum Düsseldorfer Gründungsort der unabhängigen Crossmedia wechselte. Zwei Jahre später kam Maskow als Unit Direktor ins Hamburger Büro.



Georg Tiemann, geschäftsführender Gesellschafter von Crossmedia: "Mit dem Ausbau der Führungsspitze in Hamburg sehen wir uns für die Herausforderungen, welche die digitale Transformation für unsere Branche bereithält, sehr gut aufgestellt. Gero Maskow hat in der Vergangenheit häufig bewiesen, wie man neue technologische Entwicklungen zielführend in die Zusammenarbeit mit Kunden und Kreativpartnern einbringt."