%%%Tobias Schiwek rückt bei TBWA Düsseldorf in die Geschäftsführung auf%%%

Am 1. April 2017 ist Tobias Schiwek zum Geschäftsführer bei TBWA Düsseldorf aufgestiegen und ergänzt das aus Madlen Grenzmann, Alexander Milstein und Jörg Herzog bestehende Geschäftsführungsteam. Schiwek fungierte bisher als Digital-Verantwortlicher der Agentur. Er startete 2012 als Geschäftsführer der Digitalproduktion eg+, einer 100%igen Tochter des Networks TBWA, und wurde 2013 Teil der Geschäftsleitung von TBWA in Düsseldorf. In dieser Doppelfunktion zeichnete er für digitale Projekte verantwortlich.

"Tobias hat in den vergangenen Jahren den Transformationsprozess der Agentur erfolgreich vorangetrieben. Um diesen Weg weiterzuführen, haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen“, erklärt Andreas Geyr, CEO der TBWA Gruppe Deutschland, die Entscheidung. So hat Schiwek für den 2016 gewonnenen Kunden Unitymedia ein Team aufgebaut, das auf Basis des agentureigenen Disruption Live-Modells arbeitet.

"Disruption Live erfordert ein Umdenken hin zu redaktionellem, Insight-getriebenem Arbeiten. Sowohl auf Agentur- als auch auf Kundenseite ändern sich die Prozesse und Inhalte gravierend", beschreibt Schiwek die neue Arbeitsweise. Zusammen mit Michael Tobehn, dem neuen Chief Creative Digital Officer der TBWA Gruppe, soll Schiwek auch die Integration weiterer digitaler Kommunikationsservices vorantreiben.