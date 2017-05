%%%Blackwood Seven holt Mediaplus-Einkaufschef Bernhard Becker%%%



Bernhard Becker, neu bei Blackwood Seven in München (Foto: Blackwood Seven)

Der bisherige Mediaplus-General Manager Bernhard Becker wechselte zum 01.05.2017 als Director Operations zu Blackwood Seven, München. Becker fungierte beim Ortskonkurenten bislang als General Manager Strategic Buying. Auf seinem neuen Posten, einer zusätzlich geschaffenen Funktion, wird er den gesamten Bereich Media Planning & Strategy verantworten. Becker soll bei der algorithmengetriebenen Mediaagentur Blackwood Seven das Leistungsangebot, den strategischen Ausbau der Mediaplanung sowie die Zusammenarbeit mit Kunden maßgeblich mitgestalten. Er bringt durch seine Tätigkeit als Geschäftsleiter bei der Serviceplan-Tochter Mediaplus Erfahrungen in den Bereichen TV-Performance, Vermarktungsmodelle und Sonderwerbeformen mit.

"Bernhard Becker vereint die ideale Kombination aus alter und neuer Mediawelt“, sagt Blackwood-Managing Director Andreas Schwabe über seinen Zuwachs. “Durch Bernhards langjährige Erfahrung wird er unseren Kunden helfen können, die Plattform-Analysen in strategische Planung zu überführen. Daneben fragen unsere Kunden verstärkt nach neuen Ansätzen im Einkauf. Dazu wird Bernhard überzeugende Lösungen entwickeln, die den Kunden eine Alternative zu bestehenden Angeboten liefern.“

Vor seiner Tätigkeit bei Mediaplus verantwortete Becker als Head of Planning & Implementation bei der HMS Group Vizeum den Ferrero-Etat. Davor betreute er als Director Sales and Strategy das Neugeschäft bei der SevenOneMedia und als TV Director bei Mindshare das gesamte Kunden-Portfolio.