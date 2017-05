%%%Antenne Bayern holt Kreativdirektor und Programmleiter Webstreams %%%

Ab 1. Juni 2017 verstärkt Jan Zerbst, 36, den Geschäftsbereich Content von Antenne Bayern . Als Kreativdirektor und Programmleiter Webstreams berichtet er an Programmdirektorin und Geschäftsleiterin Content Ina Tenz. Zerbst kommt von radio ffn. Für den landesweiten Sender war er seit 2006 in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem für die Programmgestaltung, On-Air-Design, Entwicklung von Promotions sowie Sonderwerbeformen. Außerdem gehörten Moderationen von Sendungen und der Bereich Comedy zu seinen Aufgabengebieten. Mit dem Format 'Die Welt in 30 Sekunden' gewann er 2012 den deutschen Radiopreis.