%%%Deutsche Bank: Tim Alexander wird Chief Marketing Officer %%%

Tim Alexander, bislang Leiter Marketing und Kommunikation bei Swisscom, verlässt das Schweizer Telekommunikationsanbieter, und kehrt zurück in seinen Heimat Deutschland. Dort – in Frankfurt – wird er im Juli Chief Marketing Officer für Privat- und Geschäftskunden bei der Deutschen Bank. Er berichtet in der in dieser Form neuen Position direkt an den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing, der für die Privat- und Firmenkundenbank verantwortlich ist.

Bei der Deutschen Bank wird Alexander u.a. die Marken- und Produktkommunikation verantworten. Vor seiner Zeit in der Schweiz war Alexander in München für Telefonica Deutschland tätig, wo er sich als Vice President Brand Management um die Marke o2 kümmerte. Zudem war er bereits im Marketing von Daimler tätig (als Advertising Manager). Seine ersten Sporen allerdings erwarb er sich einst in der Agenturbranche – bei Saatchi & Saatchi in Frankfurt und Grey in Düsseldorf.