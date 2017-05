%%%BMW-Manager Stefan von Dobschütz wechselt zu innogy%%%

Stefan von Dobschütz, der zuletzt als General Manager für BMW i tätig war, verlässt die eMobility-Marke von BMW und wechselt in die eMobility-Sparte des Energieunternehmens innogy. Gemeinsam mit Elke Temme, die den Bereich aufgebaut hat und seit seiner Gründung am Jahresanfang leitet, bildet von Dobschütz die neue Doppelspitze, in der von Dobschütz den nationalen wie internationalen Vertrieb inklusive Business Development sowie das Vertragsmanagement übernimmt. Von Dobschütz ist diplomierter Physiker und begann seine berufliche Laufbahn bei der Boston Consulting Group. Von dort wechselte er zur BMW Group, wo er zuletzt digitale Geschäftsmodelle für den Vertrieb des Autobauers entwickelte, bevor er die Leitungsfunktion für BMW i übernahm.