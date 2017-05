%%%Tetyana Osevych als Account Director zu Stagg & Friends%%%

Tetyana Osevych, 40, verstärkt ab sofort das Beratungsteam der Live-Kommunikationsagentur Stagg & Friends in Düsseldorf. In ihrer neuen Position als Account Director verantwortet die Niederländerin die Beratung sowie die operative Gesamtleitung von Projekten in allen Event-Disziplinen. Dazu führt Osevych kundenspezifisch zusammengesetzte Teams, um vorwiegend für Unternehmen aus der Automobilbranche sowie für Finanz-Marken und die Pharma-Branche strategische und innovative Brand-Experiences zu kreieren und zu realisieren. Vor ihrem Einstieg bei Stagg & Friends war Osevych als Senior Projekt Manager bei Grass Roots Germany in Düsseldorf tätig. Zudem blickt sie auf fast zwölf Jahre Erfahrung als freiberufliche Beraterin zurück – vorwiegend für Kunden aus den Bereichen Automotiv, Banken und Pharma.

"Mit Tetyana Osevych haben wir eine vielseitige und versierte Spezialistin für alle Eventthemen – von strategischen Trainings bis hin zu Managementkonferenzen – von unserer Agentur und Strategie überzeugt. Zudem wird sie ihre Beratungs- und Projektmanagement-Expertise einbringen, um unsere Geschäfte weiter auszubauen“, sagt Göran Göhring, geschäftsführender Partner von Stagg & Friends.

Osevych verfüge über einen internationalen Hintergrund: neben Deutsch und Englisch beherrsche sie auch Ukrainisch, Niederländisch und Russisch. Zudem realisierte sie viele Projekte in zahlreichen Ländern.