Neue Aufgabe für Ex-Scout-Marketer Volker Wohlfarth

Volker Wohlfarth, 47, ist neuer Geschäftsführer Marketing, Produkt und IT bei zinsbaustein.de, einer der digitalen Plattformen für Immobilieninvestments mit Sitz in Berlin. Wohlfarth, der auf den aus dem Unternehmen ausgestiegenen Steffen Harting folgt, war zuvor acht Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei ImmobilienScout24 und der Scout Gruppe tätig, zuletzt als Vice President Customer Marketing. In dieser Position verantwortete er das Marketing und Produkt für gewerbliche und private Immobilienanbieter.