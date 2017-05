%%%Interlutions holt Google-Experten Manuel Feurer an Bord%%%

Manuel Feurer steht ab sofort bei Interlutions, Köln, als Head of Online Marketing auf der Pay-Roll. Er verantwortet die Koordination aller Online Marketing Maßnahmen, wie Google AdWords, Social Advertising, Affiliate Marketing, die Suchmaschinenoptimierung sowie die analytische Erfolgskontrolle der Projekte.

Feurer kommt direkt aus Neuseeland zu Interlutions, wo er seit 2015 als Senior SEM Strategist und Team Leader bei der Google Premium Partner Agentur Saturn 6 tätig war. Davor arbeitete er als AdWords Account Strategist bei Google Wroclaw (Breslau) in Polen. Nach seinem Studium in Economics und Marketing machte er unter anderem Station bei Intelmind, Wroclaw und Online Marketing Genuises in Berlin.

"Die unvoreingenommene Herangehensweise an neue Projekte sowie das Kundenportfolio mit Nintendo, Lego Star Wars und Disney hat mich bei Interlutions sofort begeistert. Hinzu kommt, dass ich mir eine Agentur gewünscht habe, die das komplette Paket vom Branding über die Webseitenerstellung bis zur Vermarktung aus einer Hand anbietet. Denn neben der technischen Umsetzung liebe ich vor allem die Konzeptionsphase, in der wir gemeinsam mit unseren Kunden kreativ werden", so Feurer.