%%%Burda gewinnt Post-Manager als Head of Logistics%%%

Ralf Gretenkord, 50, ist von der Deutschen Post zu Hubert Burda Media gewechselt. Als Head of Logistics der Burda Procurement GmbH mit Sitz in Offenburg verantwortet er die Ausrichtung und Steuerung von Logistikdienstleistungen, hauptsächlich im Bereich Abo-, Medien- und Produktionslogistik. Er berichtet in dieser Funktion an Dr. Roman Miserre, Geschäftsführer von Burda Procurement.

Ralf Gretenkord kommt von der Deutschen Post DHL, wo er seit 2008 Vice President für den Bereich Presse Distribution war. Zuvor war er in verschiedenen Geschäftsführungspositionen im privaten Postmarkt und bei Zeitungsverlagen tätig, u.a. bei der Funke Mediengruppe, der Pin Group und beim Zeitungsverlag Neue Westfälische.