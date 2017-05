%%%Holger Jung steigt bei staffbook.de ein %%%

Viel war nicht mehr zu hören von Holger Jung seit seinem operativen Ausstieg bei Jung von Matt im Jahr 2010. Doch nun scheint ihn das Sammeln von Vintage-Gitarren doch etwas zu langweilen. Und so ist der legendäre Agenturmanager einer von drei neuen Gesellschaftern von Staffbook, einem Stellenmarkt und einer Community für die Gastronomie und Hotellerie. Mit ihm ein steigen Hans-Peter Kohlhammer, früherer CEO der Grundig AG, und Thomas Meyer, zuletzt Vorstandsvorsitzender der J.P. Morgan AG in Deutschland, also auch allesamt Schwergewichte des Wirtschaftslebens.

Durch Investitionen in das Produkt, in Prozesse und in die personelle Ausstattung soll die Job-Community Staffbook weiter ausgebaut werden. Nutzer auf Arbeitnehmerseite sollen dabei durch lokale und regionale Online-Performance-Kampagnen und Promotions auf die Community aufmerksam gemacht werden. Die Nutzung und Vernetzung erfolgt über die Website und eigene Apps. Für das Frühjahr 2018 ist eine weitere Finanzierungsrunde in Vorbereitung.

Sven Lorenzen, Vorstand und Gründer der Staffbook AG: "Holger Jung, Hans-Peter Kohlhammer und Thomas Meyer fördern Staffbook aus voller Überzeugung und bringen neben viel Erfahrung als Investoren auch das nötige Herzblut und Gespür im Umgang mit Start-ups und deren erfolgreichen Ausbau mit. Die bislang aus Eigenmitteln der Gründungs-Gesellschafter betriebene Plattform erhält durch das Engagement der namhaften neuen Unterstützer kräftig Rückenwind."