Duane Simon Melius wird Head of Digital von Burson-Marsteller

Die PR- und Public Affairs-Agentur Burson-Marsteller baut die internationale Digitalexpertise in Deutschland aus. Ab sofort verstärkt Duane Simon Melius am Standort Frankfurt als Head of Digital das Team. In dieser Funktion wird er eng mit den unterschiedlichen Beraterteams von Burson-Marsteller, einschließlich den Practice-Leitern Corporate und Crisis Communications, Public Affairs und Technology zusammenarbeiten. Melius berichtet an den CEO von Burson-Marsteller Deutschland, Alexander Fink, und wird Teil des Managementteams. Melius war in den letzten Jahren vor allem in Großbritannien und dem asiatisch-pazifischen Raum (APAC) tätig.

Melius weist laut Burson-Marsteller mehr als acht Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Journalismus, Social Enterprise und Medienproduktion in London sowie mehr als sechs Jahre Erfahrung im digitalen Agenturumfeld in Südostasien vor. Zu seinen Kunden gehörten Global Player aus Branchen wie Banken, Automobil, Food & Hospitality, FMCG und Unterhaltung – B2B wie auch B2C. In den vergangenen Jahren baute Melius mehrere Social Media-Teams auf und leitete diese u.a. in Singapur, Malaysia, Vietnam, Indonesien, Indien und Großbritannien. Er war "federführend bei der Implementierung und der strategischen Führung einiger der bekanntesten Social Media-Auftritte global tätiger Unternehmen in APAC". Als Gastredner trat er unter anderen beim Marketing Institute of Singapore (MIS) oder der Social Media Week auf.

Zuletzt war Melius als Managing Director bei der Digitalagentur We are Rep in Singapur tätig und davor unter anderem als Regional Director bei der asiatischen Full Service Digital Marketing-Agentur Edge Asia sowie als Head of Social Media bei der WPP-Tochter VML Qais (zu WPP gehört auch Burson-Marsteller).



