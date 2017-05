%%%Hans-Joachim Strauch bleibt bis 2022 alleiniger Geschäftsführer des ZDF Werbefernsehens%%%

Hans-Joachim Strauch, 57, seit der Gründung im Jahr 2009 an der Spitze der ZDF Werbefernsehen GmbH, Mainz, wurde vom Aufsichtsrat des Unternehmens für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt. Er ist bereits seit November 2001 für den ZDF-Konzern tätig und ist damit der dienstälteste Chef eines TV-Vermarkters in Deutschland.

ZDF-Verwaltungsdirektorin Karin Brieden, die gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzende des ZDF Werbefernsehens ist, sagt: "Hans-Joachim Strauch ist ein ideenreicher Manager mit hervorragenden Marktkenntnissen. Unter seiner Führung hat sich das ZDF Werbefernsehen in den vergangenen Jahren außerordentlich positiv entwickelt." Im Geschäftsjahr 2016 betrugen die Brutto-Umsätze des ZDF Werbefernsehens nach Ebiquity 265,64 Mio. Euro. Seit dem WM-Jahr 2006 konnten die Netto-Werbeerträge um ein Drittel gesteigert werden.