Silke Nixdorf wird Geschäftsführerin des MSH Medien System Hauses

Silke Nixdorf wird zum 1. Juni 2017 zur Geschäftsführerin der MSH Medien System Haus GmbH & Co. KG (MSH), eine Tochtergesellschaft der Medienholding Süd (SWMH, Stuttgart), berufen. Sie wird die Geschäfte des MSH gemeinsam mit Ulrich Schmutz führen. Silke Nixdorf ist seit Juni 2013 Geschäftsführerin der MSP Medien Systempartner GmbH & Co. KG in Bremen, zuvor hat sie 12 Jahre in unterschiedlichen Sparten des Konzerns Deutsche Telekom gearbeitet. Der frühere MSH-GF Andreas Neumann hatte das Unternehmen bereits 2016 verlassen.