%%%Michael Gerard wird Chief Marketing Officer von e-Spirit %%%

Michael Gerard ist neuer Chief Marketing Officer von e-Spirit. In dieser Rolle soll er das Unternehmen, das die die CMS-Lösung FirstSpirit anbietet, bei seinem Wachstum in Europa und Nordamerika unterstützen. Gerard leitet das globale Marketingteam und fokussiert sich auf die Bereiche Marketingstrategie, Markenbekanntheit, Nachfragegenerierung und Vertriebsunterstützung. Er berichtet direkt an den Vorstand Udo Sträßer.

Vor seinem Wechsel zu e-Spirit war Gerard als CMO bei Curata tätig, einem Anbieter von Content Marketing-Software. Zuvor war er Leiter der CMO- und Sales Advisory Practices bei IDC.

e-Spirit wurde 1999 gegründet und ist Teil der adesso Group und mit 16 Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien und den USA vertreten. Zu den Kunden gehören u.a. Bosch, Media-Saturn, BASF, L’Oréal Luxe, Edeka, Thyssenkrupp, MAN und Commerzbank.