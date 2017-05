%%%Carsten Nillies ist von Klenk & Hoursch zur Rasch PR-Manufaktur umgestiegen%%%

Carsten Nillies ist am Standort Hamburg bei der PR-Agentur Klenk & Hoursch ausgestiegen und zur Rasch PR-Manufaktur gewechselt. Auf seiner neuen Wirkungsstätte ist er Teil der Agenturleitung, zu der u.a. Geschäftsführer Jochen Rasch gehört. Die etwa 15-köpfige Agentur betreut z.B. Holiday on Ice und Ferrero. Nillies startete Anfang 2015 bei Klenk & Hoursch (Zentrale in Frankfurt) und begann als Managing Director anschließend mit dem Aufbau des Hamburger Büros.