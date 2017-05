%%%McCann Worldgroup Deutschland und Kreativchefin Elke Klinkhammer gehen getrennte Wege%%%

Nach drei Jahren verlässt Elke Klinkhammer die mit Zentrale in Düsseldorf ansässige Agentur McCann Worldgroup Deutschland. Der CEO der Interpublic Group-Tochter Ruber Iglesias holte sie im April 2014 als Chief Creative Officer an Bord, um ihn darin zu unterstützen, die beiden Agenturmarken McCann und MRM McCann unter dem Dach der McCann Worldgroup in Deutschland zusammenzuführen, die Kompetenzen der beiden Brands zu vernetzen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit über die Standorte hinweg zu fördern.

"McCann und MRM McCann standen vor drei Jahren vor diversen Herausforderungen. Unser primäres Ziel war es, die Agenturen für die Zukunft neu aufzustellen und auf einen gemeinsamen, wirtschaftlichen Erfolgskurs zu führen. Der Turnaround der Agenturgruppe ist geschafft, wir sind eine der größten Netzwerkagenturen in Deutschland. Ich danke Elke für ihr Engagement und ihren wertvollen Beitrag zum Unternehmenserfolg", sagt Iglesias.

"Wir haben ein Agenturkonzept entwickelt, das standortübergreifend auf Storytelling und digitale Innovation setzt und damit das Fundament für McCann Worldgroup in Deutschland neu gelegt. Daraus sind zukunftsweisende Projekte entstanden, die den neuen Anspruch der Agentur etablieren", so Klinkhammer, die nun neue Herausforderungen ins Auge fasst.

Klinkhammer war Teil des Creative Leadership Board bei McCann Worldgroup EMEA und des Global Creative Council von MRM McCann. Sie ist Mitglied des ADC Deutschland und zeichnete als Schirmherrin des diesjährigen ADC Junior Awards. Als Jurorin ist sie in internationalen Wettbewerben vertreten, darunter zuletzt beim ADC Global, den Clio Awards, London International und Cannes Lions. Vor ihren Einstieg bei McCann Worldgroup war Klinkhammer bei der Publicis-Tochter Razorfish (heute SapientRazorfish) beschäftigt und hatte eine Vertretungsprofessur für Interaction Design an der Fachhochschule Aachen inne. Weitere Stationen waren Jung von Matt in Hamburg und Rempen&Partner in München.

Bei McCann Worldgroup Deutschland arbeiten derzeit an den drei Standorten Frankfurt, Düsseldorf und Berlin über 450 Mitarbeiter für Kunden wie Opel, L’Oreál, Miele und Aldi Nord. Zur Agenturgruppe gehört seit 2016 auch The Back Room McCann, die exklusiv für den Kunden Aldi Nord arbeitende Agentur.