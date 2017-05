%%%Tobias van Duynen verstärkt BurdaStyle%%%

Tobias van Duynen verstärkt zum 1. Juli 2017 den Bereich BurdaStyle bei Hubert Burda Media in München. Als gruppenübergreifender Head of Media Marketing wird er organisatorisch direkt bei Geschäftsführerin Manuela Kampp-Wirtz angesiedelt. Van Duynen zeichnete zuletzt als Head of Media Sales für alle Marken der Mediengruppe Klambt verantwortlich, zuvor war er in der Vermarktung verschiedener Medienunternehmen tätig – für den Jahreszeiten Verlag, für Condé Nast, für den Deutschen Fachverlag sowie für die Verlagsgruppe Milchstrasse. Seinen Berufsweg begann er als internationaler Mediaplaner bei der Agentur Mediahaus Ströbel.