%%%Havas holt BBDO-Kreativ-Chef Darren Richardson an Bord%%%

Darren Richardson, seit 2012 Chief Creative Officer bei BBDO und der Schwester-Agentur Proximity in Düsseldorf, geht zur Ortskonkurrenz Havas Düsseldorf. Mit dieser Top-Personalie kurz vor dem Beginn des Wochenendes sorgt Eric Schoeffler, Executive Creative Director Europe beim Havas-Network für eine Überraschung. Bei Havas wird der gebürtige Engländer Richardson auch eine Doppelfunktion innehaben: neben den CCO-Job in Düsseldorf soll zusätzlich als Digital Creative Director bei Havas Europe aktiv werden. Vor seiner Zeit bei BBDO war er in verschiedenen Director-Positionen bei Agenturen wie R/GA, ISOBAR, 180 Amsterdam sowie Crispin Porter + Bogusky tätig.

Andreas Henke, der bisherige Kreativ-Chef bei Havas in Düsseldorf wird die Agentur verlassen, die er in den vergangenen drei Jahren als CCO geführt hat.

"Mit Darren gehen wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent weiter: die Konzentration auf Kreation, Integration und Kollaboration. Und genau dafür steht Darren. Außerdem ist er ein cooler Typ, ein toller Mensch, einfach eine große Bereicherung für Havas", so Eric Schoeffler, Executive Creative Director Europe. "Ich danke Andreas Henke, der in seiner Zeit in Düsseldorf vieles bewegt hat. Für seine Zukunft wünschen wir ihm alles Gute."

Darren Richardson erklärt seinen Wechsel wie folgt: "Ich hatte eine sehr erfolgreiche und tolle Zeit bei BBDO. Ich suchte nun aber nach einer neuen Herausforderung. Nach intensiven Gesprächen mit Eric, Thomas und Chris Hirst, war für mich schnell klar, dass Havas mit einer klaren Vorstellung für die künftige Gruppe sowie dem großen dafür notwendigen Gestaltungsspielraum genau dies bietet."