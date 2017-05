%%%Marketing Verband: Prof. Dr. Ralf E. Strauß als Präsident wiedergewählt%%%

Am heutigen Samstag, dem 20. Mai 2017, hat die Mitglieder-Versammlung des Deutschen Marketing Verbands e.V. (DMV) im Rahmen ihrer jährlichen Frühjahrstagung in Düsseldorf den amtierenden Präsidenten Prof. Dr. Ralf E. Strauß für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Darüber hinaus haben die rund 90 Vertreter der Marketing-Clubs aus ganz Deutschland noch acht weitere Vorstände gewählt bzw. im Amt bestätigt:

Helmut Loerts-Sabin, Vizepräsident Finanzen

Hans Piechatzek, Vizepräsident Verbandsmanagement

Prof. Dr. Martin Fassnacht, Vorstand Wissenschaft/Innovation

Jamal Khan, Vorstand Bewegtbild (Ex-Präsidnet des Kommunikationsverbandes)

Corinne Nauber, Vorstand Mitgliederbetreuung und -Akquisition

Taina Temmen, Vorstand Content & Social Media

Michael Vagedes, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit

Dennis Radau, Vorstand Junior Marketing Professionals (JuMPs), wurde im September 2016 in der JuMP- Sprechersitzung zum JuMP-Vorstand gewählt

Auf der Tagungsordnung stand dann noch die Fusion mit dem Kommunikationsverband. Diesem Antrag haben die Vertreter der über 60 regionalen Marketing Clubs zugestimmt, nachdem der Kommunikationsverband auf seiner Bundesversammlung am 9. Mai 2017 seine Auflösung beschlossen hatte. Das Award-Konzept wandert nun zum DMV. Die erfolgreichen Wettbewerbe BoB Best of "Business-to-Business" Communication sowie DIE KLAPPE und DIE PR KLAPPE, alle drei veranstaltet von der BDW Service- und Verlags Kommunikation GmbH – seit 2007 unter der Geschäftsführung von Katharina Stinnes – werden innerhalb des Deutschen Marketing Verbands weiterentwickelt und ausgebaut.