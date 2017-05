%%%Jens Greibke übernimmt Führungsaufgaben bei Škoda Auto Deutschland%%%

Jens Greibke wird neuer Leiter im Bereich Service der Škoda Auto Deutschland GmbH , Weiterstadt. Der 47-jährige Betriebswirt tritt am 1. August 2017 die Nachfolge von Peter Berggren an, der im Volkswagen-Konzern neue Managementaufgaben übernehmen wird.Greibke verantwortete zuletzt seit Mai 2013 die Verkaufssteuerung von Volkswagen in Deutschland. In dieser Funktion war er unter anderem für die Kundenbetreuung sowie die Optimierung von Verkaufssteuerungssystemen und Bestellabwicklungsprozessen zuständig. Zuvor war in verschiedenen Managementpositionen insbesondere im Vertrieb tätig. Seine Karrierelaufbahn beim Automobilhersteller begann Greibke 1991 als Sachbearbeiter in der Händlerorganisation.Berggren leitete seit Dezember 2013 den After Sales-Bereich von Škoda Auto Deutschland. Er kam 1993 zu VW und war dort bis 1997 als Area Sales Manager Vertrieb Export tätig. Danach verließ er das Unternehmen und arbeitete einige Jahre in der Managementberatung. 2011 kehrte er als Leiter der Volkswagen After Sales Marktsteuerung Europa zu Volkswagen zurück.