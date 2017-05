%%%Hill+Knowlton Strategies: Ernst Primosch übergibt operatives Geschäft an Rüdiger Maeßen%%%

Hill+Knowlton Strategies will auf sein Wachstum von rund 20 Prozent im vergangenen Jahr aufbauen und zukunftsträchtige Geschäftsfelder wie Content Marketing, Data Analysis oder Contextual Campaigning auszubauen. Zudem will die Kommunikations- und Markenberatung verstärkt auf Akquisitionen setzen.

Um diese Pläne umzusetzen, baut Hill+Knowlton Strategies zum 1. Juli 2017 sein Management aus: Es wird ein sogenanntes Tier-One-System mit einem "Board of Directors" über der Geschäftsführung installiert. Den Vorsitz wird als geschäftsführender Chairman Ernst Primosch, 56, übernehmen, der das Unternehmen die vergangenen sieben Jahre als CEO geführt hat und dieses Amt nun angeben wird. Neben ihm werden dem Board EMEA-Präsident Lars Erik Gronntun und EMEA-CFO Rune Wilhelmsen angehören. Promosch zeichnet für den Bereich Strategie und Management mit dem Schwerpunkt strategisches Wachstum verantwortlich. Zudem bleibt er Mitglied der Geschäftsführung und wird sich als Senior Berater auf Top-Mandate konzentrieren.

Neuer CEO von Hill+Knowlton Strategies wird Rüdiger Maeßen, 42, der mit Wirkung zum 1. Juli die Geschäftsführung übernehmen wird. Er wird sich künftig um das operative und administrative Tagesgeschäft kümmern und den Digital- und Technologiebereich leiten. Maeßen kommt von Ketchum Pleon, wo er zuletzt als Global and Managing Partner dem Hauptsitz der Agentur in Düsseldorf vorstand. Darüber hinaus verantwortete er über zehn Jahre das digitale Geschäft von Ketchum Pleon in Deutschland. In seinen rund 16 Jahren bei Ketchum Pleon hat er Unternehmen wie die Metro Group, Bosch Group oder die EnBW beraten. Vor seinem Einstieg bei Kohtes Klewes, dem Vorgänger von Ketchum Pleon in Deutschland, arbeitete er als Leiter Account Management bei marchFIRST sowie Senior Account Director bei compartner.

Neu in die Geschäftsführung berufen wird zudem Catherine Dächert-Tessier, CFO von Hill+Knowlton Strategies. Sie wechselte vor drei Jahren von Cohn & Wolfe zum Hill+Knowlton Strategies und verantwortet dort den Finanz- und Personalbereich.

Damit gehören ab 1. Juli 2017 folgende Personen neben der Geschäftsführung von H+K Strategies an: Ernst Primosch (Chairman), Rüdiger Maeßen (CEO), Catherine Dächert-Tessier (CFO), Udo Becker (Leiter der Corporate Practice), und Thomas Wimmer (Leiter Corporate & Public Affairs). Die Agentur ist hier mit Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München vertreten.