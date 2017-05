Ex-G+J-Chef Dr. Bernd Buchholz (FDP) will in den Bundestag

Die Nord-FDP hat am vergangenen Wochenende wichtige personelle Weichen gestellt. Sie steuert mit Fraktionschef Wolfgang Kubicki als Spitzenkandidat die Bundestagswahl im September an. Er erhielt auf der Landesvertreterversammlung in Neumünster 197 von 200 Stimmen. Ziel der Partei ist ein zweistelliges Ergebnis und vier Mandate. Kubicki will nach Berlin wechseln, wenn die FDP diesmal den Wiedereinzug in den Bundestag schafft. Auf Listenplatz zwei wählten die Liberalen ihren Landesvize Dr. Bernd Buchholz, 51. Der ehemalige Vorstandschef von Gruner + Jahr (Vorgänger von Julia Jäkel), der auch als möglicher künftiger Wirtschaftsminister in Kiel im Gespräch ist, erklärte, seine "erste Priorität" sei der Bundestag. Die soziale Marktwirtschaft brauche wieder eine Stimme im Bundestag, sagte Buchholz. Vor vier Jahren scheiterten seine Ambitionen, da die Partei die Fünf-Prozent-Hürde verfehlte.

